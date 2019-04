Pendelbus voor veiligelanders Ter Apel; lijn 73 slaat azc straks over

Er gaat een pendelbus van het asielzoekerscentrum in Ter Apel naar Station Emmen rijden om asielzoekers op hun plaats van bestemming te brengen. Dat is de uitkomst van een werkbezoek van staatssecretaris Mark Harbers aan onze provincie.

Gerrit Spijksma, algemeen directeur van Qbuzz, laat weten blij te zijn met de toezegging van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. De pendelbus gaat 'waarschijnlijk voor een proefperiode van drie maanden tussen het azc en Station Emmen rijden', laat Spijksma weten. Het is nog onduidelijk of de bus ook stopt op tussenliggende haltes.

Door het besluit van de staatssecretaris, slaat buslijn 73 - de zogeheten 'agressielijn' - de halte van het azc in Ter Apel voortaan over.

Gratis vervoer?

Spijksma kon nog niet vertellen of de veiligelanders gratis met deze pendelbus kunnen reizen. 'Dat is wel in ons voorstel opgenomen, maar moet nog nader uitgewerkt worden. Er is nog niet tot in detail over gesproken', lichtte hij toe.

'We gaan de komende periode gebruiken om met medewerkers van het ministerie en het COA te bespreken hoe we alles precies gaan inrichten.'

Staatssecretaris Harbers liet op zijn beurt weten dat slecht gedrag in principe niet beloond mag worden. Daarmee zinspeelt hij erop dat het vervoer niet gratis mag worden.

Mobiliteit

Met de pilot hoopt Spijksma dat de problemen met agressieve veiligelanders op lijn 73 tot het verleden behoren. 'En we hopen ook dat we met deze invulling een goede mobiliteit bieden voor de mensen van het azc en dat mijn collega's geen last meer hebben van overlast in de bus.'

'We hopen dat er weer met de bus door de regio gereisd kan worden op de manier zoals we dat gewend waren', voegt hij eraan toe.

Binnen een maand

Wanneer de pendelbus voor de eerste keer gaat rijden? 'Het liefst morgen al, maar ik ken de realiteit van besluitvormingen', laat Spijksma weten. Hij hoopt dat de eerste rit binnen een maand wordt gereden.

Gevangenis

Behalve de plannen voor de bus maakte Harbers ook bekend dat arrestanten, voortaan gevangen gehouden kunnen worden op de gevangenis in Ter Apel. Nu moeten agenten die nog naar de stad Groningen brengen, wat extra tijd kost.

