Zwemliefhebbers willen na twintig jaar weer eens een schoon Zilvermeer

'Het Zilvermeer is een recreatie- en zwemgebied voor meer dan 60 duizend Groningers. Met mooi weer is het er per definitie druk. Helaas is het zwemplezier al jaren van korte duur', zegt Rob van der Meer als aanvoerder van het comité.

Het comité overhandigde woensdagmiddag een petitie aan wethouder Glimina Chakor (GroenLinks) die is ondertekend door ruim 900 mensen. Met de petitie hopen de gebruikers van de plas zo snel mogelijk een schoon meer.

Blauwalg de kop indrukken

'Ieder jaar is er al vroeg in het zomerseizoen een te hoge concentratie blauwalg. Daarmee is er niet alleen sprake van een negatief zwemadvies voor de plas, maar een groot gedeelte van de stad heeft ook geen plek meer om gratis te zwemmen', aldus van der Meer.



Het is heel, heel vervelend Glimina Chakor - wethouder

De petitie is voorzien van een aanbeveling van methoden waarmee de kop van blauwalg kan worden ingedrukt. Volgens het actiecomité kan de blauwalg namelijk beter bestreden worden dan nu het geval is.

Op zoek naar het wondermiddel

Verantwoordelijk wethouder Chakor erkent dat de gemeente nog altijd niet het juiste 'wondermiddel' heeft gevonden. Ze denkt dan ook niet dat het probleem dit jaar al opgelost zal zijn.

'We doen er samen met het waterschap alles aan om het water schoon te houden. We hebben ook meerdere maatregelen genomen, maar helaas is er in de loop van de zomer toch vaak blauwalg. Het is heel, heel vervelend.'

Onderzoek

Rob van der Meer drukt de wethouder op het hart dat er snel een oplossing moet komen. 'Het is al 20 jaar lang een probleem , het lijkt ook te verschuiven. Vorig jaar was er namelijk al halverwege juni sprake van blauwalg. Het wordt er zeker niet beter op.'

De gemeente gaat binnenkort starten met ecologisch onderzoek in het Zilvermeer.