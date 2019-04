Winkels Het Hogeland mogen open op zondag, alleen ChristenUnie is tegen

Bijna alle partijen in de gemeenteraad van Het Hogeland vinden dat de winkels op zondag open mogen. Alleen ChristenUnie is tegen, zo liet de partij woensdagavond weten tijdens de raadsvergadering.

Daarmee mogen ondernemers in Het Hogeland vanaf nu zelf bepalen wanneer hun winkel open is.

Geen toestemming meer nodig

In de voormalige gemeenten Eemsmond, De Marne en Winsum mochten winkels al op zondag open. In Bedum was dat nog niet toegestaan. Daar moesten ondernemers nog expliciet om toestemming vragen bij de gemeente.

Eerder woensdag werd al duidelijk dat de ChristenUnie niet wil dat winkels op zondag open gaan. Raadslid Nannet Gijzen, eigenaar van de Spar in Winsum, gaat op zondag naar de kerk en vindt het belangrijk om die dag leuke dingen te doen met haar gezin.

ChristenUnie is niet alleen vanwege het geloof tegen, zegt fractievoorzitter Bernd de Jong: 'Tijd is een schaarse factor geworden. Door op zondag te werken, ontstaat doordeweeks vrije tijd. Als jouw partner dan niet vrij is, heb je weinig vrije tijd samen.'

Zondagsrust

Voor de andere christelijke partij, het CDA, is het een 'lastig dilemma', zegt fractievoorzitter Peter Ritzema. 'We hechten veel waarde aan zondagsrust. Moeten winkels zeven dagen per week open zijn? Voor ons niet, maar inwoners en ondernemers moeten zelf die afweging maken.'

Bij dat laatste sluiten andere partijen zich aan. Ze willen ondernemers maximale ruimte geven. Wethouder Eltjo Dijkhuis (Gemeentebelangen) benadrukt dan ook dat winkels vanaf nu niet per se open hoeven op zondag.

'Die discussie kan ook op andere plekken worden gevoerd. Wij willen ondernemers alle vrijheid geven en het beleid uit Winsum, De Marne en Eemsmond voortzetten.'

Gedogen

Over twee weken, na Pasen, stemt de raad formeel over de winkeltijden. Daardoor mogen ondernemers in Bedum officieel nog niet open tijdens de feestdagen. Toch kunnen ze dat gerust doen. De gemeenteraad heeft afgesproken dit te zullen gedogen.

