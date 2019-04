Stad staakt aanleg van kunstgrasvelden zonder rubberen korrels

De gemeente Groningen stopt met de aanleg van kunstgrasvelden zonder rubberen korrels. Er zouden in totaal zeven van deze zogenoemde 'non infill' velden worden aangelegd.

Twee van de zeven velden zijn al aangelegd, maar door de overige vijf komt een streep. De kans op afkeuring is te groot volgens het stadsbestuur.

Andere meetmethodes

Sportwethouder Inge Jongman (ChristenUnie) heeft afgelopen vrijdag te horen gekregen dat de KNVB andere meetmethodes gaat hanteren om de velden te keuren. Daarmee loopt de gemeente het risico dat de voetbalbond de kunstgrasvelden zonder rubberen kogels gaat afkeuren. GVAV Rapiditas en HFC' 15 gaan straks op de 'non infill' velden spelen.

'We kunnen er niet van uitgaan dat de 'non infill' velden goedgekeurd gaan worden. Er is een kans op afkeuren', zegt Jongman.

Wethouder baalt

Omdat de gemeente geen risico wil nemen, wordt er dus een streep gezet door de aanleg van de overige vijf 'non infill' velden. Jongman baalt van de nieuwe meetmethode van de KNVB, aangezien de gemeente al wel twee velden heeft aangelegd die mogelijk worden afgekeurd.

'Wij zitten nu dus in een hele rare klem van de KNVB. Gedurende het spel worden de regels veranderd door de KNVB, terwijl we wel steeds contact hebben gehad met de voetbalbond.'

Kosten

Mochten de al aangelegde velden wel worden afgekeurd, dan draait de leverancier volgens de wethouder voor de kosten op. De gemeente moet dus nu kiezen voor vijf andere velden. Het is nog niet bekend wat voor type kunstgras dat zal worden.

De gemeente heeft in een eerder stadium gekozen voor kunstgras zonder rubberen korrels. Dat gebeurde nadat er vorig jaar ophef ontstond over de schadelijke gevolgen van het rubber voor mens en milieu.

