Gemeente Westerwolde gaat oplaten ballonnen ontmoedigen

Een ballon blijft achter in de natuur. (Foto: Gratisography)

De Partij voor de Dieren en GroenLinks dienden in de gemeenteraad van Westerwolde een motie in over het ontmoedigingsbeleid.

'Ernstige schade'

'We doen dat omdat opgelaten ballonnen zwerfvuil veroorzaken en ernstige schade toebrengen aan dier en milieu', zegt PvdD-fractievoorzitter Edith van der Horst. Alle partijen steunden het idee.

Mogelijk leidt het ontmoedigingsbeleid in de praktijk zelfs tot een verbod. 'We gaan kijken op welke manier we precies invulling geven aan de motie', zegt burgemeester Jaap Velema.

Op een interactieve kaart van Stichting Noordzee is te zien waar het in onze provincie precies verboden is om ballonnen op te laten.

Lopend vuur

Begin maart peilden we in ons Lopend vuur hoe Groningen denkt over het oplaten van ballonnen. Ruim tachtig procent van de 5.175 stemmers was het eens met de stelling dat het oplaten van ballonnen verboden moet worden.

