Sporthal Uithuizermeeden blijft langere tijd dicht

Sporthal de Scherphorn in Uithuizermeeden houdt de deuren voorlopig dicht. (Foto: Google Street View)

Sporthal Scherphorn in Uithuizermeeden blijft voorlopig nog wel even dicht. Het verwijderen van asbest in het gebouw zal mogelijk enkele maanden duren, verwacht wethouder Harmannus Blok (ChristenUnie) van Het Hogeland.