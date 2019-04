Stadskudde draagt komende jaren zorg voor Oldambtster gras

De Stadskudde Oldambt laat zich de komende drie jaar weer in Oost-Groningen zien. (Foto: Facebook Stadskudde Oldambt)

De schapen van Stadskudde Oldambt laten zich de komende drie jaren weer in de regio zien. Van april tot en met september is de kans vooral groot dat je de dieren ziet grazen in Heiligerlee, Scheemda, Winschoten, Beerta en Blauwestad.