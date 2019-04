Politiek nog lang niet tevreden met oplossingen problemen Ter Apel

Ja, het is mooi dat er een aparte bus voor asielzoekers gaat rijden tussen het asielzoekerscentrum in Ter Apel en het station in Emmen. En dat de gevangenis in Ter Apel gebruikt gaat worden voor de opvang van arrestanten. Dat scheelt politieagenten immers heen en weer rijden naar de stad Groningen.

Maar de oplossingen voor de problemen in Ter Apel die staatssecretaris Harbers woensdag bood zijn voor de politiek in grens- en asielgemeente Westerwolde nog lang niet genoeg.

Imago en politiebureau

'Het imago van onze gemeente lijdt onder de situatie in Ter Apel', zegt het CDA in Westerwolde. 'Er is nog steeds geen progressie rondom de komst van een volwaardig politiebureau in Ter Apel', klaagt Wim Eilert (PvdA).

Eilert, buiten de vergaderzaal vakbondsman, schreeuwt nog net niet door de raadszaal dat dat bureau wel écht gerealiseerd moet worden. Een klap op tafel zet zijn frustratie kracht bij.

Diep rood

Het bezoek van staatssecretaris Harbers mag dan een paar concrete oplossingen hebben gebracht, tevreden is men in Westerwolde nog altijd niet. Dat één van de groenste gemeenten van Nederland diep rood kleurt op de misdaadmeter van het AD doet de politici pijn aan de ogen.

Teleurstelling

Ook burgemeester Jaap Velema (D66) is teleurgesteld. Hij is blij met de beloften van Harbers, maar het project Ter Apel is nog lang niet klaar. 'Dit is hoogstens een belangrijke tussenstap', zegt hij. Velema spreekt van een 'extreme situatie', die 'een inbraak pleegt op de leefbaarheid in Ter Apel'.

'Wij kunnen absoluut nog geen genoegen nemen met een goede intentie van de staatssecretaris', zegt de burgemeester. 'Met name de formatie van de politie moeten we op orde brengen.' Velema herhaalt de woorden van verschillende raadsleden en beaamt meer mankracht nodig te hebben.

Daadkracht

Ondanks die woorden verwachten verschillende raadsleden een doortastender reactie van Velema. 'We verwachten meer daadkracht', zegt CDA'er Herma Hemmen. 'Hoe lang mag de staatssecretaris de tijd nog krijgen?', vraagt vakbondsman Eilert zich af.

Burgemeester Velema erkent dat. 'Ik ben het met hen eens. We hadden hoge verwachtingen, de uitkomst is teleurstellend. Vanaf donderdag gaan we hard aan het werk om alsnog te komen tot resultaat. U mag van mij aannemen dat ik daar daadkrachtig in optreed.'

