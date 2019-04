Lopend Vuur: Het wordt voor mij steeds moeilijker om rond te komen

Het leven is duurder geworden (Foto: Flickr / Images Money (Creative Commons))

De Nederlandse consument is flink meer kwijt aan vaste lasten en boodschappen, schrijft De Telegraaf. Inmiddels gaat 41 procent van ons geld op aan wonen, voedingsmiddelen, zorg en energie.

Dat blijkt uit onderzoek van het economisch bureau van ING. 'Voor heel veel dingen geldt dat ze flink duurder worden en zeker voor basisbehoeften, met name huur en voeding', zegt ING-hoofdeconoom Marieke Blom in de krant.

Tien jaar geleden ging nog 36 procent van de bestedingen naar basisbehoeften als wonen en zorg. De onderzoeker verwacht dat de ruimte voor leuke dingen doen steeds beperkter wordt.

Dit jaar zijn die basisuitgaven duurder geworden door de verhoging van de btw (boodschappen) en de verhoogde energiebelasting.

Hoe kijk jij hiernaar? Houd je aan het einde van je geld een stukje maand over of valt dat mee?

