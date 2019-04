Marineschip Groningen vaart uit naar het Caraïbisch gebied

De Groningen is één van de vier patrouilleschepen van de marine met een provincienaam. Al eeuwen zijn er marineschepen met de naam Groningen. De huidige Groningen is de zeventiende en kwam in 2013 in dienst.

Scheepsbel

Daarbij werd de scheepsbel van de voorganger van de Groningen, die de províncie Groningen volgens de traditie in bruikleen had, weer teruggegeven.

Proef

De Groningen blijft twee jaar lang in het Caraïbisch gebied. Normaal is er na vier maanden aflossing door een ander schip, maar de marine wil een proef nemen met schepen die langer blijven, maar van bemanning wisselen.