Waar ben ik? Naambordjes van herindelingsgemeenten zijn gestolen

Als je binnenrijdt weet je niet waar je bent, maar als je op de TomTom of de kaart kijkt zie je dat je in Garnwerd bent. De onduidelijkheid wordt veroorzaakt, doordat de plaatsnaamborden in het dorp verdwenen zijn.

Dit geldt ook voor dorpen als Feerwerd, Ezinge en Aduarderzijl. Aan het begin en aan het eind van de dorpen staan alleen nog de palen waar de borden aan hebben gehangen.

Verzamelobjecten

In Garnwerd begrijpen de inwoners het wel. ´Die borden zijn iets heel unieks. Garnwerd behoorde eerst tot de gemeente Ezinge en later tot Winsum. Daar is veel onenigheid over geweest', vertelt dorpsbewoner Pieter van Dijk.

'Nu zijn we bij de gemeente Westerkwartier gekomen. De borden zijn verzamelobjecten geworden.´

Studentenkamer

Of hij zelf de borden in huis heeft? 'Als dat zo was, zou ik het niet zeggen', lacht Van Dijk.

'Maar ik zou zo'n bord niet aan de wand willen. Ik denk eerder dat je in een studentenkamer moet kijken.'

Duur

Een andere dorpsbewoner vraagt zich af of de gemeente ze niet heeft weggehaald. Dat lijkt niet erg waarschijnlijk: in de meeste herindelingsgemeenten blijven de oude borden staan en worden stickers geplakt over de gemeentenaam.

In de nieuwe gemeente Het Hogeland bleken eerder ook plaatsnaamborden verdwenen. Wethouder Harmannus Blok zei daarover: 'De borden meenemen mag niet. Ze zijn erg duur om opnieuw aan te schaffen.'

Lees ook:

- Bebording Het Hogeland heeft de aandacht van de gemeente

- Waarom zijn die plaatsnaamborden nog niet aangepast?