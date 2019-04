In een week tijd ruim 900 meldingen over onveilige verkeerssituaties

De Eeldersingel is een berucht punt in Stad (Foto: Google Street View)

Sinds een week is ons meldpunt voor onveilige verkeerssituaties actief. In een week tijd hebben jullie ruim 900 meldingen gedaan. Een tussenstandje.

1: Fietsoversteek Borgweg/Hoofdweg bij Klein Harkstede

Tot nu toe is er 88 keer gestemd op de fietsoversteek bij Klein Harkstede. Als je vanuit de Groningse wijk Lewenborg naar Harkstede fiets, dan kun je deze oversteek bijna niet missen. Vooral de combinatie van een flauwe bocht en hardrijdende auto's maakt dat mensen dit punt gevaarlijk vinden.

Screenshot Google Maps

2: Begin Korreweg (bij politiebureau)

Met 38 stemmen tot nu toe wordt ook het begin van de Korreweg in Stad vaak genoemd. Het kruispunt bij het politiebureau wordt als zeer onoverzichtelijk ervaren, vooral onveilig voor fietsers.

Screenshot Google Maps?

3: Kruising Westerhaven

In Stad komt ook de kruising bij de Westerhaven vaak voor in de meldingen die jullie doorgaven. Vooral omdat het door de bochten en de kruising van het verkeer onduidelijk is wie er voorrang heeft. 'Iedereen gaat hier z'n gang maar', wordt gezegd.

Screenshot Google Maps

Ommelanden: Appingedam en Zuidhorn

Buiten de Stad springen er tot nu toe twee punten uit. Ten eerste in Appingedam: het kruispunt Westersingel/Jukwerderweg. Door geparkeerde auto's zou dit kruispunt heel onoverzichtelijk zijn, met name door fietsers.

Ten tweede Zuidhorn, namelijk het kruispunt Het Noorderlicht/Atlasstraat. Dit kruispunt bevindt zich bij een school. Auto's zouden er te hard rijden en voor voetgangers is het onoverzichtelijk waar moet worden overgestoken.

Hoe doe je mee?

Heb jij ook nog onveilige verkeerssituaties in Stad of Ommeland die je wil melden? Zoek het punt op in onderstaande kaart door in te zoomen op de verkeerssituatie die jij onveilig vindt. Klik rechtsboven op 'Voeg een punt toe' en klik vervolgens op dat punt in de kaart. Daarna kun je invullen wat voor situatie dat is en waarom je dit een gevaarlijk punt vindt. Het melden kan nog tot 23 april.

Let op: om spam te voorkomen kun je niet meer dan één melding per minuut doen. Omdat van OpenStreetmap gebruik wordt gemaakt staan mogelijk niet alle nieuwe verkeerssituaties er op. We raden aan om knelpunten wél aan te geven op hun huidige locatie.