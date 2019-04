Bijen tellen in je tuin of op je balkon: het kan dit weekend

Heb je komend weekend een half uurtje over, loop dan even je tuin in of je balkon op om mee te doen aan de Nationale Bijentelling.

'Er zijn 358 soorten. De helft daarvan is bedreigd', zegt Henk Klatter, vrijwilliger bij het Groninger Landschap bij het team Waddenkust. 'We willen graag een beeld krijgen hoe het ervoor staat op het moment. Mocht je de ene bijensoort niet precies kunnen onderscheiden van de andere: dat is niet zo'n probleem.'

Formulier

Om mee te doen, moet je een formulier downloaden van de website van Nederland Zoemt. 'Op het lijstje staan verschillende soorten bijen, hommels en zweefvliegen. De resultaten moet je dan door mailen.'

Zo ziet het telformulier eruit: (Foto: Nederland Zoemt)



Doel van de telling

Het doel van de telling, die voor de tweede keer gehouden wordt: meer te weten komen over bijen, die een belangrijke rol spelen bij het bestuiven van eetbare gewassen. 'Hoe meer we over bijen weten, hoe beter we de bij kunnen helpen', staat het op de site van Nederland Zoemt.

Er is één voorwaarde voor wie meedoet, zegt Klatter. 'Je moet het niet doen als het regent. Wacht even een momentje af dat het mooi zonnig is. Als het maar op een van de twee dagen gebeurt, de dertiende of de veertiende.'

Zo ging het in 2018

Vorig jaar vond de bijentelling voor het eerst plaats. Toen werd de honingbij het meeste geteld, gevolgd door de rosse metselbij en de aardhommel. Meer dan vierduizend mensen telden mee.