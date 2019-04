Jan Nieboer van Tegenwind Veenkoloniën reageert verbolgen op het afblazen van een gezondheidsonderzoek voor omwonenden van windpark Drentse Monden en Oostermoer.

Volgens de vijf betrokken gemeenten - Stadskanaal, Borger-Odoorn, Aa en Hunze, Coevorden en Emmen - hebben de betrokken GGD's niet genoeg capaciteit.

De actiegroep waarvan Nieboer de woordvoerder is, drong in 2013 aan op zo'n gezondheidsonderzoek. 'Een half jaar geleden is nog keihard toegezegd dat het er moet komen.'

Onderzoek naar geluid

Er komt wel een onderzoek naar laag frequent geluid in het gebied. 'Daar hebben we geen donder aan, want we weten allemaal al dat dat bestaat. Maar het leidt tot negatieve gezondheidseffecten, dáár moeten we naar kijken.'

'Waardeloze reactie'

De vijf betrokken gemeenten zeggen zich aan te sluiten bij landelijk onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

'Dat vind ik een waardeloze reactie. Wij kennen in dit gebied een unieke situatie, in negatieve zin. Nergens in de wereld komen 45 windturbines, tussen duizenden woningen. Wat er in de rest van Nederland gebeurt, is voor ons irrelevant.'



Dit is voor ons wederom een bewijs dat voor ons minder regels gelden dan voor koeien, varkens en korenwolven Jan Nieboer

'Beste scheut olie op het vuur'

'Dit is voor ons wederom een bewijs dat voor ons minder regels gelden dan voor koeien, varkens en korenwolven. Mensen in de Veenkoloniën doen er in de ogen van de overheid niet toe', fulmineert Nieboer.

'Het is de zoveelste slag in het gezicht van de bevolking. De overheid gooit nog even wat olie op het vuur. En een beste scheut.'

Nieboer laat het er niet bij zitten. 'Ik ga dit met de burgemeesters bespreken.'

