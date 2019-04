Minister onderzoekt of Pekelder telers toch CBD-olie mogen maken

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) onderzoekt of de Pekelder henneptelers HempFlax en Dun Agro tóch CBD-olie mogen maken. Hij antwoordt dat op vragen van de PvdA in de Tweede Kamer.

CBD

Het gaat om zogeheten CBD-olie, dat uit de toppen en de bladeren van vezelhennep wordt gewonnen. Die olie wordt een heilzame werking toegeschreven.

Duitsland

Het is de telers vooral te doen om de vezel, die tal van toepassingen heeft. CBD is een bijproduct. Maar de productie ervan zorgt wel voor extra werkgelegenheid in Oost-Groningen, stellen de Kamerleden Moorlag, Kuiken en Nijboer. Zij wezen de minister erop dat de toppen en bladeren van de plant in Duitsland onder voorwaarden wél mogen verwerkt tot olie.

De PvdA staat niet alleen: ook de provincie Groningen vroeg de minister eerder al de productie van wietolie toe te staan.

Onderzoek

De minister schrijft in zijn antwoord aan de Kamerleden dat het op grond van de Opiumwet in Nederland alleen toegestaan is vezelhennep voor de productie van vezels en zaad te telen, maar dat hij onderzoekt of er mogelijkheden zijn de productie van CBD toch toe te staan.

