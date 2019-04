KNVB: 'Wij hebben geen spelregels veranderd rondom kunstgrasvelden'

De wethouder heeft de aanleg van vijf zogenoemde non infill-velden afgeblazen, omdat de KNVB, volgens de gemeente, nieuwe meetmethoden en criteria zou hanteren bij het keuren van het veld.

Volgens de gemeente is de kans daardoor aanwezig dat de velden zonder rubberen korrels worden afgekeurd.

Velden worden getest

De KNVB kan zich niet vinden in de woorden van de wethouder. 'Wij hebben helemaal geen spelregels veranderd rondom de kunstgrasvelden. We hebben ook geen andere keurmethode', zegt woordvoerder Chris van Nijnatten.

De non infill-velden zijn in ontwikkeling, de velden in Groningen maken daarom deel uit van een pilot.

'Wij hebben steeds gezegd dat de velden na afloop van de pilot mogelijk niet meer gebruikt kunnen worden. Dat heeft er altijd boven gehangen, het gaat namelijk om een test.'

Verder met aanleg

Ondertussen gaat de gemeente gewoon verder met de aanleg van de twee non infill-velden bij GVAV Rapiditas en HFC'15 in Hoogkerk.

'Het veld gaat mee in de goedkeuringsprocedure en we mogen er in overleg met de KNVB gewoon op spelen', zegt voorzitter Jelle Slagter van GVAV. 'Mocht het veld uiteindelijk afgekeurd worden dan krijgen we volgend jaar zomer alsnog een nieuw veld.'

Verbazing

Slagter is verbaasd over de terugtrekkende beweging die de gemeente nu maakt.

'Aan de andere kant begrijp ik de gemeente ook wel. Ze hebben natuurlijk wel zeven nieuwe velden besteld, en als er onduidelijkheid is over de goedkeuring dan ben je denk ik wel een gek als je zeven velden gaat aanleggen. Dus de gemeente heeft eieren voor haar geld gekozen.'

Wat als?

Maar zitten GVAV Rapiditas en HFC'15 straks met twee velden waar niet op gevoetbald kan worden?

'Zoals het nu lijkt hebben we een veld waar we gewoon op mogen voetballen. We gaan mee in de pilot van de KNVB', aldus Slagter. 'En mochten er straks toch gekke situaties ontstaan dan zullen we met de gemeente om tafel moeten.'

'We hebben net samen rondgelopen op het veld', vervolgt de voorzitter. 'De velden zien er prima uit, maar wij zijn geen voetballers. Er moet eerst op gevoetbald worden en dan hebben we pas een goed beeld.'



Fabrikant dekt de kosten

De velden worden dus als pilot aangelegd. Mochten de velden worden afgekeurd dan levert de fabrikant, TenCate Grass, een ander veld.

Ook is afgesproken dat de producent voor de kosten opdraait. De velden bij GVAV en HFC worden eind deze maand opgeleverd.

Wat gebeurt er met de andere velden?

De overige clubs, onder wie SC Stadspark, Velocitas en FC Lewenborg, hebben ingestemd met de aanleg van een ander kunstgrasveld, waarbij gebruik wordt gemaakt van kunststof instrooimaterialen.

De 'matten' worden in juli, direct na afloop van het seizoen aangelegd.

