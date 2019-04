Boetes voor illegale schelpenwinning in Waddenzee

Drie bedrijven zijn donderdag door de rechtbank in Zwolle beboet voor illegale schelpenwinning in de Waddenzee. Ze kregen boetes van 50.000 en 40.000 euro opgelegd, waarvan de helft voorwaardelijk.

Rijkswaterstaat kon zien dat het zuigschip de Eemshorn in 2014 in verboden delen van de Waddenzee bijna 13.000 kubieke meter aan schelpen won. Dat gebeurde op zeker 23 reizen, meldde het Openbaar Ministerie eerder.

Buiten aangewezen gebieden

De controles vormden de aanleiding voor het strafrechtelijk onderzoek. Onderdeel van de bedrijfsvoering was dat buiten de gebieden in de vergunning schelpen werden gewonnen. 'Handhaving bleef uit, maar dat mag niet als excuus worden gebruikt', aldus de rechtbank in Zwolle.

In deze strafzaak stonden drie aan elkaar gelieerde ondernemingen terecht: Testamare Holding, de Beheersmaatschappij Zeeschelp en Van der Endt-Louwerse Yrseke.

Beschermd werelderfgoed

De illegale schelpenwinning was veel kleiner dan waarvan het Openbaar Ministerie uitging, aldus de rechters. Volgens het OM ging het om bijna 13.000 kubieke meter aan schelpen. Een deel hiervan was echter niet ten laste gelegd. De schelpenwinning had niet alleen in Natura-2000-gebied plaats, maar ook in een door de Unesco beschermd werelderfgoed.

Een 58-jarige leidinggevende kreeg eerder als leidinggevende al een taakstraf. Ook de Urker kapitein van de schelpenzuiger Eemshorn accepteerde eenzelfde straf.

Het OM had eerder tegen de bedrijven opgeteld 280.000 euro boete geëist.

Lees ook:

- Schelpenvisser De Rousant vecht dwangsom aan bij Raad van State