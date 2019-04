Foppe de Haan: 'FC Groningen is de favoriet'

Over drie dagen staat de derby van het Noorden op het programma: de Groningers tegen de Friezen. Oud SC Heerenveen-coach Foppe de Haan vindt dat Groningen de favoriet is.

'Groningen heeft een goede periode en ze hebben de afgelopen weken heel veel gewonnen, dat kun je van Heerenveen niet zeggen', aldus De Haan. 'Heerenveen heeft de laatste wedstrijden gewoon heel slecht gespeeld, waarbij Emmen uit een soort van bevestiging was. Heerenveen heeft wel kwaliteit en ik ben een Heerenveen supporter, dus ik hoop dat ze het zondag beter doen.'

Trainer ontslagen

Gisteren werd de trainer van Heerenveen, Jan Olde Riekerink, ontslagen. De Haan denkt niet dat het uitmaakt dat Groningen de eerstvolgende tegenstander is na dat ontslag. 'Er zitten twee Friezen in de selectie van Heerenveen. Voor de rest komen die spelers ergens anders vandaan. Die hebben daar geen last van en willen, als het goed is, gewoon een lekkere wedstrijd spelen.'

Voorspelling?

Aan een voorspelling durft de inwoner van Nes zich niet te wagen. 'Dat heb ik van mijn leven nog nooit gedaan en dat doe ik vandaag ook niet', lacht De Haan. Op voorhand lijkt het hem duidelijk dat Groningen de favoriet is. 'Heerenveen heeft thuis maar drie wedstrijden gewonnen. Dat zit dus ook een beetje in die koppen. Ik hoop dat het zondag anders is, maar het is helder dat Groningen de favoriet is.'

