Hermans Dijkstra zoekt nieuwe pachters: 'Mooiste visitekaartje van de provincie'

'Vol enthousiasme zijn we zestien jaar begonnen met het restaurant en de Bed and Breakfast, maar inmiddels hebben we een leeftijd bereikt dat we onze horizon willen verrijken. We hebben besloten om de Bed and Breakfast te houden, maar te stoppen met het restaurant.'

Wennen

Dat het restaurant straks niet meer onder de hoede van het stel valt, zal vooral voor Bremmer even wennen zijn. Als kok voorziet hij restaurantbezoekers nog wekelijks allerlei gerechten van zijn hand.

'Ach we moeten het ook niet te zwaar maken, hierna zijn er weer andere uitdagingen', zegt hij lachend. 'Ik doe het nog steeds met heel veel plezier, maar het is gewoon tijd voor iets anders.'

Boerderij Hermans Dijkstra beschikt over een fraaie tuin (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)



'Lossen we wel weer op'

Bé Buining, voorzitter van Stichting Hermans Dijkstra, ziet niet meteen beren op de weg nu Bremmer en Linssen hun besluit hebben genomen. 'Zoals de huidige situatie is, is het ideaal. Maar ook dit lossen we wel weer op', zegt hij nuchter.

Inmiddels kijkt het stichtingsbestuur uit naar een nieuwe exploitant voor het restaurant en de bijbehorende boerderij, waarin feesten en partijen kunnen worden gehouden. 'Omdat Jan en Christianne in het appartementencomplex bij de boerderij blijven wonen, zal het iemand moeten worden die goed met Jan en Christianne overweg kan.'

Per 1 januari

Per 1 januari 2020 hoopt het stichtingsbestuur officieel een nieuwe exploitant voor het restaurant te hebben gevonden. 'Met die datum zijn we natuurlijk wel een beetje soepel, maar het is wel ons streven om het dan allemaal geregeld te hebben', vervolgt Buining.

Een te optimistische gedachte? Hij vindt want niet, want de eerste boekingen van mensen die volgend jaar in de boerderij willen trouwen, er een bruiloftsfeest willen vieren en er willen logeren, zijn al binnen.

Compliment

'Eigenlijk is dit het mooiste visitekaartje van niet alleen het Oldambt, maar de hele provincie Groningen', vindt Buining, die besluit met een compliment voor de huidige pachters.

'Ik weet nog goed dat toenmalig ANWB-directeur Guido van Woerkom met de kerstdagen een keer met de hele familie ergens wilde eten. Hij kon overal in het land terecht. Maar waar ging hij naartoe? Juist, boerderij Hermans Dijkstra.'

