Alle producten in een winkelcentrum op je mobiel

Door Richard Kootstra

De Groningse startup Zupr wil winkeliers helpen om het gat te dichten tussen online en offline verkoop. Zupr doet dat door merken te ondersteunen hun producten hyperlokaal te adverteren en tegelijkertijd consumenten te helpen om de producten om de hoek te vinden.



Als startup-stad blaast Groningen een aardige partij mee. Alleen Amsterdam heeft meer snelgroeiende technologiebedrijven. NoordZaken volgt er een aantal. Wordt de startup een scale-up of een f*ckup?

Over een jaar kijken we opnieuw hoe ze er voorstaan. We kiezen er een aantal die meedoen aan het stimuleringsproject Startup in Residence van startup-organisatie Founded in Groningen.

Volgens een onderzoek van Deloitte uit 2018, gebeurt meer dan negentig procent van alle aankopen gewoon nog ouderwets offline. Niettemin wordt wel steeds meer online gekocht en investeren merken en winkels flink in webshops, apps en online campagnes.

Niet overbodig

'Fysieke winkels zijn nog lang niet overbodig, want ze hebben nog steeds een belangrijke functie', zegt Zupr-oprichter Michiel Vos. 'We willen de lokale winkels helpen en tegelijkertijd ook de merken en consumenten ondersteunen. Wij hebben daarvoor een platform ontwikkeld.'

Jonge ondernemers

Michiel Vos begon met Zupr in 2014 en huurde Han Jongstra in als software-architect. Beide hadden ondanks hun jonge leeftijd al een aardige carrière als ondernemer achter de rug.

Jongstra is mede-oprichter van Paylogic en Vos was al aan het ondernemen toen hij nog aan de RUG studeerde. Samen met logistiek ondernemer Benjamin Derksen van de webshopketen Frank zat hij achter de startup NWC Media.

Nadat Vos zijn aandelen in dit webbureau had verkocht, richtte hij Jaloezieen.nl op, waarmee hij vier jaar achtereen een FD Gazelle Award won. Met de opbrengsten van dit bedrijf financierde Vos de ontwikkeling van Zupr.

Klanten helpen

De meeste winkeliers, zeker de kleinere, hebben niet echt tijd en mogelijkheden om zich bezig te houden met online marketing of het opzetten van een webshop. 'Ze willen gewoon hun klanten helpen en daar zijn ze ook heel goed in', legt Vos uit. Wanneer ze toch de kansen willen benutten die online marketing of een webshop biedt, moeten ze dus een andere strategie kiezen.

Hier komen de belangen van de kleine winkelier en grote merken bij elkaar. Want voor die grote merken is de ouderwetse winkel ontzettend belangrijk. Belangrijker nog altijd dan webshops.

Ambassadeur

'We waren al in gesprek met enkele schoenenmerken', zegt Vos. 'Die zien de traditionele winkel als een betere ambassadeur voor een merk dan een webshop.' Dat is omdat iemand die hardloopschoenen wil kopen in een winkel er een verhaal bij krijgt. Hij krijgt advies en kan er passen.

'Op het Zupr- platform kunnen de merken zien wat de lokale vraag naar hun product is', legt Vos uit. 'Daarmee kunnen ze gericht online adverteren. Zo kunnen ze consumenten online advertenties laten zien met daarbij direct de dichtstbijzijnde winkel. Dat helpt de verkoopcijfers.'

Uitleggen

Met al die ervaring; waarom dan wilden de Zupr-ondernemers toch meedoen in het Startup in Residence-programma? De pilot in Groningen is voor Zupr een ideale showcase, legt Vos uit: 'De infrastructuur achter Zupr is niet zo makkelijk uit te leggen. Er is namelijk niet iets waar je het goed mee kunt vergelijken. Het helpt dus enorm als je kunt laten zien hoe het werkt en welke voordelen het voor de gebruikers oplevert.'

Dankzij Startup in Residence kon Zupr via de Groningen City Club contact leggen met lokale winkeliers die wel wat zien in het idee van Zupr.

Vos is ambitieus: 'We willen van Groningen de eerste Zupr-stad van Nederland maken, waar alle producten in lokale winkels te vinden zijn op de online kanalen die we ervoor bouwen. Het zou toch te gek zijn als je ergens op een terras een bakje koffie bestelt en op je mobiel precies kunt checken wat waar te koop is?'

Buiten Groningen

Vos zegt dat de interesse voor Zupr inmiddels ook buiten Groningen is gewekt. Via de gemeente werd de Zupr-productfilm getoond op een congres in Brussel, wat de belangstelling aanwakkerde bij enkele winkelcentra, waaronder eentje in Miami en eentje in België.

Lees ook:

- 'We willen een schonere stad, bedenk er maar wat voor'

- Wordt de startup een scale-up of een fuck-up: de Sec Groep