Herinneringsboek over Marum: Van Westerdeel naar Westerkwartier

Van Westerdeel naar Westerkwartier. Zo heet het herinneringsboek over de voormalige gemeente Marum dat donderdag werd gepresenteerd in het voormalige gemeentehuis in Marum.

Het boek is geschreven door het echtpaar Koos Vos en Cobi Olijve en kwam er op voorspraak van Henk Kosmeijer, de laatste burgemeester van Marum. Hij vond dat de inwoners van zijn gemeente een tastbare herinnering moesten krijgen nadat Marum was opgegaan in de gemeente Westerkwartier.

Vos en Olijve, die ook actief zijn bij Historische Vereniging in Marum, werden gevraagd het boek samen te stellen.

Inwoners van de voormalige gemeente Marum krijgen het herinneringsboek in de bus. (Foto: Jan Been:RTV Noord)



Informatie en foto's

Via de verenigingen van Dorpsbelangen in de acht dorpen van de voormalige gemeente werd een schat aan informatie en foto's verzameld. Olijve: 'Wij vonden dat het boek niet alleen over de geschiedenis moest gaan, want daar is al heel veel over bekend. We wilden vooral aandacht besteden aan wat er nu gebeurt in de acht dorpen en wat de verwachtingen van de inwoners voor de toekomst zijn.'

De eerste exemplaren waren voor Henk Kosmeijer en Koos Wiersma, de huidige burgemeester van de gemeente Westerkwartier. Bij de overhandiging van het boek in de raadszaal waren veel oud-bestuurders, politici en andere inwoners van Marum aanwezig.

Verspreid

Het boek wordt binnenkort verspreid. Alle huisadressen in de voormalige gemeente krijgen een exemplaar van Van Westerdeel naar Westerkwartier in de bus.

