Ongerustheid over 5G-netwerk tijdens bijeenkomst in Winsum

'5G, Ja of Nee?' Onder die titel werd donderdag in Winsum een informatieavond gehouden over supersnel mobiel internet. Vooral de mogelijke schadelijke gevolgen kwamen aan bod. De bijeenkomst werd door ongeveer zeventig mensen bezocht.

Groningen is een proeftuin voor allerlei toepassingen van 5G. Er is nu nog geen echt 5G-netwerk, maar dat moet er wel snel komen. 5G is honderden malen sneller dan het 4G-netwerk dat we nu gebruiken en heeft een veel grotere capaciteit.

Voor- en nadelen

Het supersnelle netwerk kan op vele manieren worden gebruikt. Bijvoorbeeld bij zelfrijdende voertuigen, in de zorg, in de landbouw, en ook op een nieuwe generatie smartphones.

Maar er bestaan ook zorgen over de mogelijke risico's van de elektromagnetische velden, of straling, van 5G.

Onderzoek

De avond in Winsum was georganiseerd door de groep 'Ongerust over 5G'. Die vindt dat er eerst gedegen onderzoek moet worden gedaan naar mogelijke schadelijke gevolgen van de elektromagnetische straling van 5G.

De 5G-netwerkbijeenkomst in Winsum werd door zo'n zeventig mensen bezocht. (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)



Woordvoerder Pieta Janssen: 'Wij zeggen: gemeentelijke en provinciale bestuurders, neem op de eerste plaats je verantwoordelijkheid voor de gezondheid van mensen, dieren en planten. En kijk daarna welke leuke dingen je kunt doen met 5G. Let op de volgorde.'

Janssen wijst in dat verband op een groep wetenschappers, die ervoor pleit pas op de plaats te maken met 5G, totdat er meer duidelijk is over mogelijke schadelijke gevolgen.

'Voldoet aan de norm'

Als vertegenwoordiger van de overheid is Yvonne Trenning van het Antennebureau aanwezig. Zij wijst erop dat 5G voldoet aan de veiligheidsnorm die door de Gezondheidsraad is gesteld en dat met veldonderzoeken een vinger aan de pols wordt gehouden.

Toch kan zij de zorgen bij sommige bezoekers niet wegnemen. 'Het wordt een gezondheidsdrama', zegt één van de aanwezigen. 'Het is onbegrijpelijk dat de overheid zegt: ga maar lekker slapen.'

