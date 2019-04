Toeristenbelasting Midden-Groningen waarschijnlijk omhoog

De toeristenbelasting in de gemeente Midden-Groningen gaat waarschijnlijk omhoog. Een meerderheid van de gemeenteraad lijkt daar voor te zijn. Het is één van de vele maatregelen die ervoor moet zorgen dat er jaarlijks vijf miljoen euro wordt bezuinigd.

In een vergadering over de bezuinigingen barst het van de ideeën. Raadsleden mochten donderdagavond hun zegje doen over de plannen van wethouder financiën Erik Drenth (CDA), die eerder bijvoorbeeld voorstelde om de ozb met tien procent te verhogen.

Toeristenbelasting

De verhoging van de toeristenbelasting, een idee van coalitiepartij SP, krijgt waarschijnlijk steun van GroenLinks, D66, CDA en VVD. Voor sommige ondernemers betekent het een tweede belastingverhoging in twee jaar tijd.

'Nu bedraagt de toeristenbelasting 1,27 euro per nacht', zegt raadslid Maarten Kluit, 'en dat kan best omhoog naar 1,75 of twee euro.'

'Toeristen gaan Midden-Groningen niet overslaan voor dat bedrag', denkt hij. 'Ik hoop met dat geld de bezuinigingen op WerkPro, de organisatie die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpt, terug te kunnen draaien.'

'Laat wethouders tien procent inleveren'

Maar als het aan GroenLinks-raadslid Albert Bosscher ligt, moet ook wethouder Drenth zelf geld inleveren. Bosscher stelt namelijk voor om de vijf wethouders van Midden-Groningen ieder tien procent salaris in te laten leveren. Het zou de gemeente op jaarbasis een slordige 45.000 euro opleveren.

'In de gemeente Zutphen is dat al eerder gebeurd', zegt Bosscher. 'Daar heb ik het idee dan ook vandaan. Het zou een goede geste zijn als wethouders in deze situatie zelf ook wat inleverden.'

Wethouder Drenth en burgemeester Hoogendoorn (ChristenUnie) voelen weinig voor het idee: 'Dat kun je met goed fatsoen niet vragen', zegt de burgemeester. 'Wethouders hebben een goed salaris maar een slecht uurloon. Het zijn nou eenmaal geen negen tot vijf-baantjes.'

Pseudo-interviews en ronkende persberichten

Gemeentebelangen-raadslid Markus Ploeger ziet ook mogelijkheden om meer te besparen op het gemeentelijke ambtenarenapparaat.

Hij zegt niet precies te weten waarop hij wil bezuinigen, maar noemt als voorbeeld wel de communicatieafdeling. 'Daar worden ronkende persberichten en pseudo-interviews met wethouders geschreven. Ik zit daar niet op te wachten, bovendien is dat werk voor journalisten. Stop deze goednieuwsshow, want het kost klauwen met geld.'

Burgemeester Hoogendoorn ziet ook in deze optie niets. 'We snijden al fors in het ambtenarenapparaat, per saldo bezuinigen we 2,7 miljoen euro. Bovendien ligt er gewoon veel werk, bijvoorbeeld in de sociale problematiek, die heel arbeidsintensief is.'

Artikel 12

Hoewel iedereen andere ideeën heeft, zijn de meeste raadsleden het er wél over eens dat een Artikel 12-status in elk geval voorkomen moet worden. In die situatie nemen het Rijk en de provincie de financiële regie van de gemeente over.

Wethouder Drenth ziet zo'n status ook bepaald niet zitten. 'Het zou weglopen zijn van je bestuurlijke verantwoordelijkheid. Bovendien zou de stijging van de ozb nog veel hoger worden als Rijk en provincie de regie overnemen. En dat wil niemand.'

Waarschijnlijk wordt over twee weken een besluit genomen over de bezuinigingen die Midden-Groningen te wachten staat. Verontwaardigde reacties van inwoners ten spijt, lijkt de ozb-verhoging van tien procent daar in elk geval onderdeel van te worden.

Lees ook:

- Midden-Groningen verhoogt ozb met tien procent