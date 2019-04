Zoutkamp hoopt op de koning tijdens herdenking afsluiting Lauwerszee

Zie het als een goedmakertje, zegt Ina IJsinga van het comité dat de herdenking organiseert.

'Erg gevoelig'

'Het lag toen allemaal erg gevoelig', zegt ze. Door de afsluiting van de Lauwerszee raakten de vissers van Zoutkamp hun zeehaven kwijt en moesten ze verkassen naar Lauwersoog

'De vissers en het hele dorp waren zo verbolgen toen de koningin langskwam na de afsluiting, dat ze haar massaal de rug toekeerden. Begrijpelijk, in de emotie van toen. Maar geen correcte houding natuurlijk, tegenover iemand van het koningshuis. Dat willen we nu goedmaken.'

In het Visserijmuseum in Zoutkamp loopt een expositie over de afsluiting van de Lauwerszee:



Geen LO, maar ZK

'Bij de vissers zit het nog steeds heel diep, hun visgronden zijn hun afgenomen. Ze werden destijds verplicht de letters LO te voeren, van Lauwersoog. Maar daar hebben ze tegen gevochten en de vloot vist nu weer met de letters ZK. Dat is natuurlijk hartstikke mooi.'

Brief gepost

De koning is per brief uitgenodigd. Die is donderdag verstuurd.

'We willen de koning graag laten zien dat het de positieve kant is opgegaan met Zoutkamp. We blijven niet hangen in oud zeer, maar willen verder', zegt IJsinga.

'We willen ook laten zien hoe prachtig Zoutkamp is opgebloeid. Het is nog steeds het hart van de Hollandse garnaal. We zijn weer een bloeiend dorp, in het weekend is het altijd vol met toeristen. Het is gezellig, het bruist. Dat willen we graag laten zien.'

