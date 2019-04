Dit weekend in Groningen: laat die koeien maar dansen!

Urban Trail

Wie van hardlopen houdt en het ook leuk vindt om dat te combineren met bijzondere locaties zit zondag goed bij de KLM Urban Trail editie Groningen. Je kunt 5 of 10 kilometer lopen of kijken hoe anderen dat doen. Er wordt onder andere gelopen door het provinciehuis, hotel Prinsenhof en het Hoofdstation. De eerste lopers gaan om 09:30 uur weg.

Voorjaarsmarkt Bourtange

In de vesting Bourtange wordt zaterdag en zondag een voorjaarsmarkt gehouden. Er is ook muziek, een hapje en drankje en een kinderplein met vermaak. Op zondag is er om 15:00 uur ook een demonstratie kanonschieten. De markt is beide dagen van 11:00 tot 18:00 uur te bezoeken. Entree: 2,50 per persoon.

Piepercross

Op een parcours van bijna 10 kilometer gaan ze dit weekend los in het Westerkwartier tijdens Piepercross: een endurocross over verschillende akkers en weilanden in Opende. Mooi om te kijken en natuurlijk om aan te moedigen. Het hele programma vind je hier.

Dansen!

Ondanks het frisse weer gaan de koeien bij de familie de Boer in Lucaswolde weer naar buiten. Daar worden ze zo vrolijk van dat het ook wel 'koeiendansen' wordt genoemd. Om 13:00 uur gaan ze de wei in aan de Hooiweg 11 in Lucaswolde.

Het is koers

Zondag is de finaledag van de Healthy Aging Tour en eindigt de wielerkoers in Midwolda. Er wordt om 13:00 uur gestart en om 16:10 wordt de finish verwacht op de Hoofdweg. Er wordt acht keer een rond gereden rond het Oldambtmeer dus je ziet ze vaak langskomen. Zaterdag rijden ze overigens ook in de buurt van Winsum,Baflo,Eenrum en Schouwerzijl.

Veel plezier dit weekend!