Woningmarktonderzoek onder ruim 20.000 huishoudens in regio Groningen-Assen

Ruim 20.000 huishoudens in de regio Groningen-Assen die de afgelopen vijf jaar zijn verhuisd, krijgen komend weekend een vragenlijst toegestuurd over hun woonwensen.

Het gaat om een tweejaarlijks onderzoek, bedoeld om de plannen voor bestaande en nieuwe woonbuurten beter af te stemmen op de vraag. De deelnemers krijgen vragen als: Wilden ze aanvankelijk liever in de stad of in de regio wonen? Hebben ze uiteindelijk het huis van hun eerste keus weten te bemachtigen? Welke wensen hebben ze moeten laten varen?

Realistisch beeld

Door het onderzoek te doen onder mensen die recent verhuisd zijn, hopen de deelnemende gemeenten Groningen, Assen. Het Hogeland, Midden-Groningen, Noordenveld, Tynaarlo en Westerkwartier een realistisch beeld te krijgen van de redenen voor een verhuizing.

Steekproef

In de regio Groningen-Assen verhuizen elk jaar meer dan 10.000 mensen. Uit alle verhuisde inwoners in de afgelopen vijf jaar is een steekproef gemaakt van 20.000 adressen. Deelnemers aan het onderzoek kunnen de vragenlijst op papier invullen of via internet.

Lees ook:

- Verhuizen in Groningen: bekijk hier de cijfers voor jouw gemeente (oktober 2018)