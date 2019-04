Blazer bij ESD-SIC op camera vastgelegd (update)

Bij ESD-SIC in Farmsum is donderdagavond een blazer geweest. De grote stofwolk daarbij is vastgelegd door een dashboardcamera van een auto die over een naastgelegen weg reed.

Iets over 18:00 uur vond de blazer plaats, zo wordt bevestigd door ESD-SIC. Het bedrijf zegt verder geen klachten binnen te hebben gekregen en onderzoekt wat de oorzaak is geweest.

De blazer werd vastgelegd door de dashboardcamera van Janny Hofman.



Even daarvoor, om 14.00 uur, was er ook al een blazer bij ESD. Volgens het bedrijf was die aanzienlijk kleiner.

ESD-SIC produceert siliciumcarbide, een slijpmiddel dat bijvoorbeeld in schuurpapier wordt verwerkt. Dat gebeurt in overdekte ovens in de buitenlucht. Soms bezwijkt de overdekking, met een stofwolk - een 'blazer' - als gevolg.

Het aantal blazers in de afgelopen jaren.



Eind vorig jaar werd bekend dat ESD-SIC siliciumcarbidevezels uitstoot. Volgens de Gezondheidsraad zijn deze vezels kankerverwekkend voor mensen. Wel stelt GGD dat de kans dat je er ziek van wordt, zo 'groot is als het winnen van de loterij'.

De provincie Groningen en de gemeente Delfzijl gaan drie extra meetstations plaatsen in de dorpen rondom het bedrijf. Die gaan meten of de kankerverwekkende stof siliciumcarbide ook in de woonkernen terecht komt.

Klankbordgroep Milieu Borgsweer (KMB) zegt het bijzonder te vinden dat sinds het begin van de metingen rondom ESD-SIC (juni 2018) er geen merkbare waarneming geconstateerd is in de al bestaande meetaparatuur.

'Natuurlijk was de apparatuur hier niet voor bedoeld', zegt Lucas Wams. 'Maar waar is die meetapparatuur dan wél voor bedoeld?'

TNO reageert bij Dagblad van het Noorden en zegt dat de metingen afhankelijk zijn van de windrichting en dat het erg duur is om een volledige ring van meters om het bedrijf aan te leggen.

