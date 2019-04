Deze dag: glamour in het Groninger Museum

Hij heeft het museum 'eigenlijk opnieuw uitgevonden', concludeerde een medewerker later. Hij slaagde er in met bijzondere tentoonstellingen honderdduizenden mensen naar het Groninger Museum te lokken.

Kees van Twist begon er als directeur, op deze dag in de geschiedenis, 13 april 1999.

Elf jaar was hij vervolgens de baas van het Groninger Museum. Kees van Twist kwam uit de wereld van glamour en entertainment. Hij was hoofd cultuur bij de AVRO geweest en bleek in de wieg gelegd om een landelijk feest te maken van een tentoonstelling in zijn museum. Beproefd recept: inviteer nationale beroemdheden en laat een superster de opening doen.

Zo kwam U2-zanger Bono de fototentoonstelling van zijn vriend Anton Corbijn openen. Minister van Mierlo en zijn gezel Connie Palmen zagen oud-Sovjetleider Michael Gorbatsjov de opening van Russische schilderkunst doen. De Wolgaslepers van Repin trokken vervolgens hele volksstammen naar het Groninger Museum.

Joan Colllins was bereid gevonden om 'Fatale vrouwen' te openen. Een prachtige titel voor de mierzoete Engelse schilderijen uit de 19e eeuw. Van Twist was ook hier de perfecte gastheer en gangmaker. 'Kees was altijd jarig', omschrijft journalist Hanneke Boonstra de sfeer die de directeur om zich heen creëerde.

Hij bruiste van ideeën, en zette volgens Han Steenbruggen, destijds conservator, anderen aan om 'hun dromen waar te maken'. Inhoudelijk leunde Van Twist, zelf geen kunsthistoricus, zwaar op het oordeel van met name Henk van Os. Die was een groot pleitbezorger van de Romantische Russische schilderkunst.

Die publiekstrekkers botsten soms met de uitgangspunten van het museum zoals Van Twist die zelf formuleerde: 'onze exposities moeten grensverleggend zijn, de kunst die wij tentoonstellen tot nadenken stemmen'. Veel aandacht ging daarom uit naar hedendaagse kunst: mode en design. Een van zijn laatste tentoonstellingen ging over kledingontwerper Azzedine Alaïa. Topmodel Naomi Campbell was erbij.

Inmiddels was de ster van de directeur aan het verbleken. Hij ging in 2008 naar New York om 'cultureel attaché' te worden. Toen de baan tegenviel, maakte hij gebruik van de terugkeergarantie die hij had bedongen bij vertrek.

Het gevoel dat hij wel 'klaar was met Groningen' maakte zijn laatste jaren ongemakkelijk. Toen in 2010 een verbouwing wel erg duur uitviel liet de directeur zich ontvallen: 'met bedragen kun je goochelen'.

Dat was precies wat hij had gedaan volgens de stadspolitiek. VVD-fractievoorzitter Van Keulen vatte bondig samen: 'Van Twist maakt fantastische exposities…maar veroorzaakt ook gigantische tekorten'.

Volgens journaliste Hanneke Boonstra en museumdirecteur Han Steenbruggen is 'van Twist van onschatbare waarde geweest voor het culturele leven in Groningen. Die periode begon met zijn directeurschap op deze dag in de geschiedenis, 13 april 1999.