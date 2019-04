Pakt Pelikaan S zaterdag de eerste amateurtitel in Nederland?

De afgelopen twee seizoenen lukte het niet voor Pelikaan S: promoveren naar de eerste klasse. Nu kan het eigenlijk niet meer misgaan. Zaterdag is de kampioenswedstrijd in de tweede klasse J.

'Een punt is genoeg en we hopen op veel publiek' zegt aanvoerder Handrit Hoxhaj.

Pelikaan S wordt daardoor niet alleen de eerste kampioen van de provincie Groningen, maar ook de eerste amateurclub in Nederland die de vlag dit seizoen in top kan hijsen.

Een jaar geleden...

Vooral de manier waarop een jaar geleden het kampioenschap uit handen werd gegeven doet nog steeds zeer in Oostwold.

Twee speelronden voor het einde had de ploeg uit het Westerkwartier nog een voorsprong van vijf punten op nummer twee Bedum. Er volgden twee nederlagen op rij en de bloemen, die tot twee keer toe klaar stonden, konden de prullenbak in.

'We kwamen niet uit het dipje dat was erg frustrerend. Vervolgens verloren we in de finale van de nacompetitie door een doelpunt ver in blessuretijd.' vertelt Hoxhaj.

Vijftien punten

Nu lukt het dus wel. Met nog zes duels te spelen heeft Pelikaan S vijftien punten voorsprong op DESZ, dat ook nog een wedstrijd meer heeft gespeeld. Zaterdag volstaat een gelijkspel tegen middenmoter FC Meppel.

'We zijn dit seizoen echt te sterk voor de tweede klasse. Voorzitter Wim Bulten heeft er een aantal goede jongens bijgehaald. Hij heeft goed gescout!' vindt Hoxhaj.

Zelf heeft hij in z'n zesde seizoen bij Pelikaan S ook een groot aandeel in de titel. Hij scoorde acht keer en leverde daarnaast ook nog eens achttien keer een assist af.

Volgend seizoen

Pelikaan S is nog op zoek naar een trainer voor volgend seizoen. 'We zijn ermee bezig, er zit ontwikkeling in.' zegt Bulten. Voorlopig houdt hij zich vooral bezig met de wedstrijden die nog komen gaan. En dan vooral de festiviteiten rond de kampioenswedstrijd.

'Alles staat klaar voor een groot feest met een aantal artiesten.' Locatie is cafe 'Het Witte Paard' tegenover het sportpark in Oostwold.

