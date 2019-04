Buijs leeft toe naar 'speciale' Derby van het Noorden

'De derby leeft positief', zegt FC Groningen-trainer Danny Buijs. 'Een flink aantal jongens heeft deze derby al vaker meegemaakt, dus we weten dat het een speciale wedstrijd is.'

Roerige tijden in Friesland

Waar het de FC sportief gezien voor de wind gaat, kent tegenstander SC Heerenveen een roerige periode. Na de slechte wedstrijd tegen FC Emmen moest trainer Jan Olde Riekerink het veld ruimen. Buijs denkt niet dat FC Groningen daardoor meer kans heeft.

'Wij hebben daar geen invloed op. We hebben alleen invloed op hoe we zelf voor de dag komen. Daar moeten we alle aandacht en energie aan geven. En als we dat doen, hebben we een goede kans om een resultaat te halen.'



Het is nog niet zeker, maar de kans is niet groot dat Gladon gaat starten Danny Buijs - Trainer FC Groningen

Gladon in de basis?

Over de opstelling van zondag wil Buijs een paar dagen voor de wedstrijd nog niets kwijt. Een speler die op de deur van de basis klopt, is het goudhaantje van de afgelopen wedstrijd: Paul Gladon.

'Het is nog niet zeker, maar de kans is niet groot dat Gladon gaat starten', is het enige dat Buijs over hem kwijt wil. 'Voor de rest houd ik in het midden wie er gaan spelen. Het is altijd vervelend om jongens teleur te stellen, maar ja, dat hoort erbij.'

Twee afwezigen

Zeker is wel dat Kevin Begois vanwege een blessure afwezig is. Ook Jannik Pohl speelt niet. Hij staat zaterdag al op het veld met Jong FC Groningen.

