OV in Groningen en Drenthe krijgt ruime voldoende

Het openbaar vervoer in Groningen en Drenthe werd in 2018 door reizigers gewaardeerd met een 7,7. Dat blijkt uit de landelijke OV-Klantenbarometer die jaarlijks wordt gepubliceerd.

Er is wel een minieme verbetering in het oordeel vergeleken met 2017, maar niet voldoende om er een decimaal op vooruit te gaan. In heel Nederland is de waardering gestegen van het openbaar vervoer en staat nu met gemiddeld 7,7 op het bijna hetzelfde peil als het OV in Groningen en Drenthe.

Ondervraagd tijdens rit

Bij de basislijnen en stadsdiensten van vervoerder Qbuzz werden in totaal 820 reizigers op 48 ritten gevraagd naar hun waardering van de bus en de busverbinding. 416 van hen namen de moeite om een vragenformulier in te vullen en rapportcijfers uit te delen. Gemiddeld dus een 7,7.

Serieuze problemen werden niet gemeld. Als verbeterpunt werd genoemd dat er meer vertrekmogelijkheden moeten komen. Ook de stiptheid zou iets beter kunnen. Al was die met een 7,4 beter gewaardeerd dan de 7,2 van het landelijk gemiddelde. Ook de prijs van een rit valt de Groninger en Drent nog mee. Dat krijgt rapportcijfer 6,3, nog altijd meer dan de landelijke 5,9.

Buschauffeurs rijden beter

Ook het oordeel over het OV-personeel in Groningen en Drenthe is gunstiger. De klantvriendelijkheid krijgt een 8,2, landelijk is dat 8,0. Ook de rijstiijl van de chauffeur, remmen en optrekken, wordt bij ons beter gevonden. De noordelijke chauffeurs krijgen daarvoor een 7,8. Hun collega's elders moeten het doen met een 7,6.

Toch zijn er een paar zaken waarbij het OV in Groningen en Drenthe slechter uit de bus komt. Vooral het aantal ritten zou wel hoger mogen zijn. Een magere 6,1. Landelijk 6,8 is dat.