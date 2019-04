Nieuwe fiets- en wandelroutes om parels in Westerkwartier te ontdekken

'Parels in het Westerkwartier' worden de routes genoemd.

Op Tweede Paasdag worden de nieuwe routes officieel gepresenteerd tijdens de start van Ei Ei Westerkwartier in Tolbert. De routes zijn opgenomen in een gids die in het Nederlands, Duits en Engels wordt uitgebracht. Ook is er een gratis app (ook in drie talen) die fietsers en wandelaars van extra informatie voorziet op bijzonder plekken tijdens hun tocht.

Verhalen

In de app zijn verhalen te horen die zijn ingesproken door Marieke Klooster en Arno van der Heyden.

'Die verhalen gaan over wat er op die plek ooit is gebeurd of wat er in de toekomst gaat gebeuren. Daardoor kijk je op een heel andere manier naar de plek waar je bent en dat maakt er een extra belevenis van', zegt Jan Oomkes, voorzitter van de Ondernemersvereniging Toerisme Westerkwartier.

Thema

De routes liggen verspreid door het hele Westerkwartier. Ze hebben allemaal een thema meegekregen. Zo zijn er een wierdenlandroute, een monnikenroute, een route leven van het land, en een veen- en borgenroute.

Oomkes: 'Heel bijzonder is de rietdalroute. Die route is hondertwintig kilometer lang en volgt het stroomgebied van het beekje De Oude Riet. Het voert je door zowel het zuidelijk als het noordelijke deel van het Westerkwartier. Je kunt hem in vier delen van dertig kilometer fietsen.'