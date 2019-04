Wordt dit de nieuwe auto van burgemeester Den Oudsten?

Misschien heb je de auto wel zien rijden in de binnenstad van Groningen of zien staan naast het Stadhuis, in afwachting van burgemeester Peter den Oudsten: de nieuwe Audi e-tron. Het is een van de wagens die in beeld is als nieuwe dienstauto voor burgemeester en wethouders.

De auto is 100 procent elektrisch, heeft volgens de catalogus een actieradius van 350 kilometer en een topsnelheid van 200 kilometer per uur. Richtprijs: 84.000 euro. 'Het is een schitterende auto om in te rijden', zegt de chauffeur van Den Oudsten. 'Het rijcomfort en de wegligging zijn echt grandioos.'

Jaarlijks 75.000 km

En Gerrit kan het weten. Gedurende zijn carrière als chauffeur van de gemeente Groningen heeft hij al heel wat dienstauto's én burgemeesters de revue zien passeren. Jaarlijks rijdt hij zo'n 75.000 kilometer. Kriskras door Nederland.

De burgemeester en wethouders hebben de beschikking over twee dienstauto's. Daarnaast worden regelmatig taxi's ingezet om de bestuurders te vervoeren. 'De auto waar de burgemeester mee wordt gereden is afgeschreven. Daarom worden er nu verschillende auto's getest. Variërend van volledig elektrisch tot hybride', vertelt Laura van Zon van de gemeente.

Vuilniswagens op waterstof

De gemeente heeft duurzaamheid hoog in het vaandel. 'Wij willen ons wagenpark zo veel mogelijk emissievrij laten rijden', aldus Van Zon. 'Denk bijvoorbeeld aan de elektrische auto's van stadsbeheer. Maar er zijn ook al vuilniswagens die op waterstof rijden. Het ligt dus in de lijn van onze ambitie om te kijken of een elektrische auto geschikt is als dienstauto.'

Naast volledig elektrisch wordt er dus ook gekeken naar hybride auto's, oftewel elektrisch rijden zonder stekker. Zo had de gemeente deze week de Mercedes GLC 350d 4-matic op proef.

De Mercedes GLC 350D 4-Matic



'De hybride uitvoering heeft een elektrische actieradius van 100 kilometer', vertelt Peter Mik van Wensink Groningen. 'Bovendien is de auto uitgerust met de modernste techniek. Wanneer je bijvoorbeeld een stad nadert dan schakelt de auto zelf over van brandstof op elektriciteit. En dan rijd je dus zonder emissie.'

Comfortabele werkplek

De hybride uitvoering van de Mercedes is vanaf dit najaar verkrijgbaar en kost om en nabij 100.000 euro. 'Maar er wordt niet alleen naar de 'brandstof' gekeken', benadrukt Van Zon.

'Bereik en comfort zijn ook belangrijk. De auto wordt vaak gebruikt voor lange ritten en moet daarom geschikt zijn als tweede werkplek. Deze aspecten nemen we mee in de afweging of een auto wel of niet geschikt is.'

Bovendien kost het opladen van een elektrische auto tijd. 'Het nadeel is de kabel', weet ook Gerrit. 'Een snelle laadpaal in Groningen is 50 kilowattuur (kWh). Als je een uur rijdt dan sta je ook een uur aan de paal, zo simpel is het.'

Te weinig laadpalen

'Ga je verder het land in dan heb je laadpalen van 175 kWh. Die zijn drie keer zo snel. Dat heb je ook wel nodig voor een landelijke dekking', aldus de chauffeur van Den Oudsten.

'Maar het aantal snelle laadpalen in Nederland is nog altijd beperkt', vult Van Zon aan. 'En er moet natuurlijk wel ruimte zijn bij een paal. Haalbaarheid en punctualiteit zijn ook belangrijke eisen.'

Welke wordt het?

De keuze lijkt vooralsnog in het voordeel van Mercedes uit te vallen. Van Zon: 'Er zijn nu twee auto's op proef geweest. Of we er nog meer willen testen hangt vooral samen met de ervaringen die tot nu toe zijn opgedaan. Het streven is in ieder geval dat we dit jaar een nieuwe auto tot onze beschikking hebben.'

En dan nog even over het prijskaartje. De gemeentelijke begroting wordt binnenkort door de gemeenteraad vastgesteld. Daarin wordt ook het budget voor de nieuwe auto opgenomen.