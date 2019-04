Uneken sprint in het spoor van Wild naar vijfde plaats

Dat Kirsten Wild een etappe wint in de Healthy Ageing Tour was te voorspellen. Dat Lonneke Uneken achter de topsprintster vijfde werd, was een prestatie van jewelste.

Uneken reed de eerste twee etappes van de vrouwenkoers al zeer attent van voren. Bovendien bleef ze verschoond van malheur in de eerste twee ritten. Ze bleef uit de buurt van valpartijen en mechanische pech bleef haar ook bespaard.

Tot de laatste snik

In de 124 kilometer lange etappe met start en finish in Musselkanaal zat ze mee in de ontsnapping van de dag. Nummer 61 zat in het wiel van alle klassementsrensters. Tot 25 kilometer voor de meet. Uneken moest de groep laten gaan.

Op zich al een hele prestatie om het tot dat punt vol te houden voor een wielrenster die haar eerste etappekoers bij de senioren rijdt. Toen vervolgens haar versnellingsapparaat haperde, moest ze ook nog eens van fiets wisselen. Een gemiddelde wielrenners legt zich daarbij neer. Maar Lonneke Uneken is van een bijzonder soort. Ze geeft niet op en strijdt tot de laatste snik.

Overgang naar senior

In de laatste kilometer op weg naar de finish schuift ze op in de groep. Wild is veel te snel. De rest kan ze goed volgen. De vijfde plaats is een bevestiging dat ze de overgang van junior naar senior goed verteerd heeft. Ze moet hopen dat het klassement al gemaakt is vóór de laatste etappe in Midwolda. Een podiumplek in de rit rond het Oldambtmeer behoort dan tot de mogelijkheden.

