Dit jaar waarschijnlijk geen jonge zeearenden in het Lauwersmeergebied

Het lijkt erop dat het zeearendenpaar in het Lauwersmeergebied dit voorjaar geen jongen krijgt. 'Begin maart zag het ernaar uit dat ze zaten te broeden. Maar nu zien we weinig activiteit bij het nest', zegt boswachter Jaap Kloosterhuis van Staatsbosbeheer.

'Dat is jammer. Volgend jaar maar weer, zo gaat dat.'

In het Hunzedal, het Groningse deel van het Zuidlaardermeergebied, broedt nog wel een koppel zeearenden. 'Het mannetje daar is de zoon van het vrouwtje in het Lauwersmeergebied', zegt Kloosterhuis.

Niet altijd succesvol

De vorige jaren werden wel telkens jonge zeearenden geboren in het Lauwersmeergebied, maar ook in 2014 en 2015 ging het mis.

'De eerste keer was het nest uit de boom gewaaid. De zeearenden konden het vervolgens niet eens worden over een nieuwe plek voor het nest. Een echtelijke twist, zeg maar. En toen was het te laat om nog te broeden. Een jaar later viel er een boomtop in het nest en ging het ook mis.'

