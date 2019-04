Opnieuw zoektocht naar Amerikaanse bommenwerper in de Dollard

In opdracht van de bergingsdienst van het Amerikaanse leger, de DPAA, wordt er eind deze maand in de Dollard weer gezocht naar de vermiste B-17 bommenwerper Miss Deal.

Twee jaar geleden werd er ook al gezocht naar sporen van het toestel, maar dat leverde amper iets op.

De Miss Deal werd op 25 juni 1943 neergeschoten boven de Dollard. Zes bemanningsleden konden het toestel verlaten en werden door de Duitsers gevangengenomen. Vijf kwamen om het leven.

Lichamen vermoedelijk nog in toestel

De lichamen van twee mannen zitten vermoedelijk nog in het toestel. Het zijn sergeant Charles E. Crawford en tweede luitenant John R. Way. Een familielid van Crawford is al jaren bezig met de zoektocht. Hij heeft er een boek over geschreven en houdt een facebookpagina bij over de vorderingen.

De zoektocht naar het wrak is met geheimzinnigheid omgeven. Zowel de bergingsdienst van de Nederlandse landmacht als de beheerder van de Dollard, Het Groninger Landschap, zijn op de hoogte van de zoektocht, maar willen er niets over zeggen en verwijzen naar de DPAA.

Die laat per mail weten dat er inderdaad weer een nieuwe zoektocht op de planning staat, die eind april gaat beginnen en door zal gaan tot begin juni.

'Fulfilling our nation's promise

'

Het is voor de Amerikanen een erezaak om gesneuvelde militairen weer thuis te brengen. De bommenwerper in de Dollard was op 25 juni 1943 betrokken bij het bombarderen van onderzeebootbunkers bij Hamburg.

Nog voordat de bommen waren afgeworpen, werden al twee motoren van het vliegtuig in brand geschoten door Duits luchtafweergeschut. Op de terugweg werd er nog een derde motor door Duitse jagers geraakt.

Een aantal bemanningsleden kon het vliegtuig met de parachute verlaten, maar Crawford en Way niet. Het is vooral de familie van Crawford die achter de zoektocht zit. Ze hebben de voormalige Amerikaanse president Bush een toezegging weten te ontlokken dat er alles aan gedaan zal worden om de 'Miss Deal' te vinden.

Twee jaar geleden is er ook al in opdracht van de DPAA gezocht, maar dat zal dus nog een keer worden overgedaan met 'state-of-the-art remote sensing equipment'.

Is het wrak er nog wel?

Grote vraag is niet alleen waar het wrak ligt, maar ook of het überhaupt nog wel bestaat. Volgens ooggetuigen is het toestel in de lucht geëxplodeerd en in drie grote stukken in de Dollard gestort.

De motoren van het toestel zouden vlak na de oorlog al door vissers zijn verwijderd en verkocht als oud-ijzer. Sommige Termunters zeggen de plek van het wrak zo te kunnen aanwijzen in de Dollard. Anderen zijn ervan overtuigd dat na meer dan 75 jaar stroming en storm niets meer van toestel terug te vinden is.

De Amerikanen benadrukken dat al het onderzoek plaats zal vinden in overeenstemming met de regels die gelden voor het beschermde natuurgebied dat de Dollard is.

