'Opeens hoorde ik dat ik al 29 weken zwanger was'

Ze had wat last in haar zij, dus besloot Bianca de Jonge uit Appingedam om een bezoekje aan de huisarts te brengen. Dat ze daar te horen kreeg dat ze zwanger was, had ze nooit gedacht.

Het team van Expeditie Grunnen krijgt een berichtje van Bianca, met de vraag of ze haar vriend een 'Moi-bord' van de campagne van RTV Noord willen brengen. Presentator Derk Bosscher overhandigt het bord en meteen valt hem de kinderwagen en speelgoed op in de gang. 'Ja, we hebben niet veel ruimte. We hadden ook niet gedacht dat we een kind zouden krijgen', vertelt Bianca.



29 weken zwanger

Haar vriend Iebo-Jan komt er met hun éénjarige dochter Charlotte bij staan. Bianca vertelt dat ze een tijd lang niet door had dat ze zwanger was.

'Ik had last van mijn zij, dus ik ben naar de huisarts gegaan en moest toen bloedprikken. De volgende dag hoorde ik dat ik zwanger was. Dat bleek al 29 weken zo te zijn. Ik had daar nooit aan gedacht. Dus toen moest ik mijn vriend het nieuws nog vertellen.'



Verrassing

'Dat was wel een complete verrassing,' vertelt Iebo-Jan. 'We zijn allebei over de 40 jaar, dus wij hadden besloten dat we niet meer aan kinderen gingen beginnen.'

Bianca knikt en vertelt verder. 'Wij hebben nu zes jaar een relatie en wonen sinds anderhalf jaar hier in het appartement in Appingedam. Ik wilde het altijd financieel op orde hebben voor ik aan kinderen zou beginnen, maar dat gebeurde wat laat.'



Geschenk

Nu ze dochter Charlotte hebben voelt dat als een geschenk uit de hemel. 'We zouden ook nooit meer anders willen', vertelt Iebo-Jan. 'Geweldig dat ze in ons leven is gekomen.'