Live: FC Groningen speelt op de counter, Heerenveen probeert aan te vallen

FC Groningen neemt het vanmiddag in Friesland op tegen sc Heerenveen. Beide noordelijke ploegen gaan met een heel ander gevoel de Derby van het Noorden in. Het duel in het Abe Lenstra Stadion begint om 14.30 uur.

Bij de groen-witten is het de laatste weken, in ieder geval qua punten en thuiszeges, hosanna. De laaste zeven thuisduels werden allemaal in drie punten omgezet waardoor de FC is opgeklommen naar de achtste plek in de eredivisie met 41 punten uit 29.

Spel moet beter

Op het spel van de Groningers is wel het nodige aan te merken. Coach Danny Buijs sprak zich na de overwinning tegen Excelsior (1-0) hierover uit en ging 'zijn hoofd breken' over hoe het beter moest. Kortom: prima resultaten, maar de nodige verbeterpunten in het veldspel.

Ontslag Olde Riekerink

Hoe anders is het bij Heerenveen. Afgelopen woensdag werd coach Jan Olde Riekerink ontslagen. Dit opgeteld bij de matige resultaten van de laatste weken, nederlagen tegen Feyenoord (3-0) en Emmen (2-0) zorgen ervoor dat het crisis is bij de Friezen.

Jansen voor de groep

Interim-trainer Johnny Jansen neemt voorlopig de honneurs waar. De play-offs om Europees voetbal lijken ver weg voor de gastheer van vanmiddag. Het verschil tussen sc Heerenveen en FC Groningen is opgelopen tot vijf punten.

Noordelijke twist

Bij een nieuwe driepunter kunnen de gasten definitief afstand nemen van de blauw-witten. Heerenveen wil het goede gevoel terug krijgen en nog enigszins zicht houden op de play-offs. Welke ploeg gaat aan de haal met de punten in deze noordelijke twist? Volg dit duel via onderstand liveblog:

De opstellingen:

FC Groningen (4-4-2)

Padt; Zeefuik, Te Wierik, Chabot, Handwerker; Doan, Reis, Memisevic, El Hankouri; Bel Hassani, Sierhuis.

sc Heerenveen (4-3-3)

Hahn; Schmidt, Hoegh, Pierie, Woudenberg; Thorsby, Kobayashi, Rienstra; Van Bergen, Van Amersfoort, Vlap.

Scheidsrechter: Bas Nijhuis

#heegro