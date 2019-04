Noordwijk maakt einde aan ongeslagen reeks van Jong FC Groningen

Na twaalf opeenvolgende wedstrijden zonder nederlaag is Jong FC Groningen zaterdagmiddag tegen een zeperd aangelopen. In Zuid-Holland was koploper Noordwijk met 2-1 te sterk voor de gasten.

De wedstrijd in Noordwijk kende een explosieve start met twee doelpunten in de eerste vijf minuten. Al in de 2e minuut was het Lars Kramers die de gasten op voorsprong zette. Via een benutte strafschop van Thomas Reynaers kwam de thuisploeg op gelijke hoogte.

Misverstand

Vijf minuten voor de pauze strafte Nick van Staveren een misverstand in de defensie van Jong FC Groningen af en bepaalde de ruststand op 2-1 in het voordeel van de lijstaanvoerder. In de tweede helft gingen de gasten op zoek naar de gelijkmaker, maar Noordwijk-doelman Roy Rondeltrap hield zijn doel verder schoon.

Zesde

Door deze nederlaag zakt Jong FC Groningen naar de zesde plaats in de derde divisie met 49 punten uit 29 gespeelde wedstrijden. Volgende week zaterdag kan de formatie van coach Alfons Arts revanche nemen voor deze domper. Dan staat de thuiswedstrijd tegen DOVO op het programma. Aftrap op sportpark Corpus den Hoorn is al om 13.30 uur.

Lees ook:

- Aanvoerder Ploem schiet Jong FC Groningen langs Ajax