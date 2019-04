Expeditie Grunnen wordt achtervolgd

'Hoi team van Expeditie Grunnen. Wij rijden achter jullie. Mag ik even op de foto?' Dit berichtje komt binnen via Facebook.

Dianne Mellema en haar vriend volgen het busje en bij een afslag in Nieuwolda stappen ze uit. Met een hele brede glimlach maakt Dianne een foto met Derk Bosscher, Petra Mulder, Teade Jagersma en natuurlijk het bekende Expeditie-busje!

Na de brand bij de loods van Roeivereniging Neptunes in december 2018, was de club enorm verslagen. Ze lieten gelukkig hun hoofd niet hangen en hebben met man en macht gewerkt om weer een nieuw tijdelijk onderkomen te krijgen. En nu is de opening!

Ook in Expeditie Grunnen:

- Duitse nomade in Delfzijl

- Roeivereniging Neptunes in Delfzijl opent nieuw onderkomen

- 'Opeens hoorde ik dat ik al 29 weken zwanger was'

- Werkman horseshoes wedstrijden in Tolbert

- En nog veel meer

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!