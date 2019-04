Brennauer wint in Heerenveen; Klein behoudt leiderstrui

Lisa Brennauer komt als winnares over de eindstreep; Anouska Koster is geklopt (Foto: Orange Pictures)

Na de tijdrit van vanochtend bestond het tweede gedeelte van de vierde etappe uit een rit in lijn tussen Wolvega en Heerenveen over een kleine 75 kilometer. Brennauer kwam solo over de finish in Heerenveen.

Podium

Het zilver ging naar de Friese Anouska Koster die in de laatste honderden meters werd losgereden door de winnares. Brennauer en Koster waren na dertig kilometer ontsnapt uit het peloton en behielden hun voorsprong aan de meet. Jip van den Bos completeerde het podium. Klassementsleidster Klein finishte in het peloton.

Start en finish in Midwolda

De laatste etappe kent morgen start en finish in Midwolda en gaat over 125 kilometer. Klein verdedigt in de slotetappe een voorsprong van acht seconden op de nummer twee in het algemeen klassement Ellen van Dijk. Kirsten Wild staat derde en moet 41 seconden goed maken op de Duitse om in aanmerking te komen voor de eindzege.

