Warming-up: sc Heerenveen - FC Groningen

'Het gaait nait aal te best mit de grunneger fc, moar dat ligt an 't seizoen en dat wordt wel weer oké.' De woorden van Pé en Rinus kunnen momenteel even de kast in, want het gaat in de tweede seizoenshelft uitstekend met FC Groningen.

De ploeg van Danny Buijs kreeg na de winter slechts zeven doelpunten tegen en komt daarmee in een bijzonder rijtje. Groningen kreeg ook slechts 29 schoten op doel tegen in 2019. Alleen Manchester City en RB Leipzig kregen minder schoten tegen. Het kan verkeren. Liverpool en FC Porto kregen meer schoten te verwerken dan FC Groningen, maar staan ook keurig in de top-vijf. Wel achter de FC, want Groningen staat dus op plek drie.



De vorm: FC Groningen

Qua punten en tegendoelpunten gaat het natuurlijk fantastisch bij FC Groningen na de winterstop. Alleen AZ haalde meer punten sinds de competitie in januari werd hervat. Eigenlijk zijn alle aankopen die Ron Jans deed in de winterstop al een keer beslissend geweest. Alleen Ko Itakura nog niet, maar dat is logisch aangezien de Japanner nog geen minuut de kans heeft gehad.



Kritiekpunt

Het enige kritiekpunt is dat het spel enigszins saai en voorspelbaar is. Tevens blijft het scorend vermogen toch wel een probleem. Er werd ook pas zestien keer gescoord na de hervatting van de competitie. Slechts één keer werd er gewonnen met meer dan één doelpunt verschil. Dat was in januari, toen Heracles met 3-0 aan de kant werd geschoven.

Qua statistieken heeft FC Groningen de verdediging van een absolute topploeg en qua aanval is het allemaal iets minder. Maar acht keer winnen, twee keer gelijk en twee keer verliezen is gewoon uitstekend.



De vorm: sc Heerenveen

Bij de Friezen is het allemaal een stuk minder dan aan de andere kant van de provinciegrens. Woensdag werd tot overmaat van ramp trainer Jan Olde Riekerink ontslagen, met nog vijf wedstrijden te gaan. Je kunt je afvragen wat het nut is om op dit moment in de competitie nog iemand anders voor de groep te zetten. Dat is iets wat zal moeten blijken.

De laatste wedstrijd van Olde Riekerink werd met 2-0 van Emmen verloren en dat was alweer de derde nederlaag in de laatste vier wedstrijden. Daardoor staat de ploeg inmiddels in het rechterrijtje op de tiende plaats. De verdediging is een gatenkaas en kreeg al 57 doelpunten te verwerken. Daar liggen dus zeker de kansen voor FC Groningen.

Waar moeten we op letten?



Erop klappen

Het valt te verwachten dat de spelers van Heerenveen er vanaf het begin af aan proberen op te klappen. De ploeg van interim-trainer Johnny Jansen zal er alles aan willen doen om het publiek wat te laten zien. Groningen zal geconcentreerd moeten beginnen en zelf, met vlagen, eruit proberen te komen. Danny Buijs kennende zal de organisatie weer erg belangrijk zijn en gaat Groningen eerst uit van de defensieve kracht. Dat levert tot nu toe vaak wedstrijden op die het aanzien niet waard zijn. Neem de uitwedstrijden tegen FC Utrecht en AZ. Het spel was niet al te leuk, maar er werd enorm weinig weggegeven.



Historie

Deze wedstrijd werd 24 keer eerder gespeeld in het Abe Lenstra Stadion. FC Groningen wist slechts vier keer te winnen. Vier keer werd het gelijk en zestien keer was Heerenveen de winnaar. De laatste overwinning van FC Groningen dateert van 1 mei 2016. Toen werd er met 2-1 gewonnen.



Blessures / schorsingen

Kevin Begois (blessure) Jannik Pohl (op de weg terug)



Vermoedelijke opstelling FC Groningen:

Padt; Zeefuik, Te Wierik, Chabot, Handwerker; Reis, Memisevic, Bruns, Doan; Mahi en Sierhuis.