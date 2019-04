Lycurgus verzekert zich van thuisvoordeel in finale tegen Orion

De volleyballers van Abiant Lycurgus hebben zaterdagavond de laatste wedstrijd van de kampioenspoule in eigen huis met 3-1 gewonnen van SV Land Taurus. De Groningers hebben hierdoor het thuisvoordeel in de finalereeks.

In de finale komt de ploeg van coach Arjan Taaij Achterhoek Orion tegen. De eerste wedstrijd in de finalereeks wordt op zondag 21 april gespeeld in MartiniPlaza. De Doetinchemmers verloren de thuiswedstrijd tegen Draisma Dynamo met 2-3, maar het hiermee behaalde punt was genoeg om zich te plaatsen voor de finale.

Moeizaam begin

De Groningers, die met 3-1 of 3-0 moesten winnen van Taurus om zich te verzekeren van thuisvoordeel in de finale, begonnen moeizaam tegen de nummer vijf van de kampioensgroep.

Uitblinker van de Kamp

Na het verlies in de eerste set (20-25), kwam de ploeg van coach Arjan Taaij beter voor de dag in het tweede bedrijf (25-19). Ook de derde (25-22) en vierde (25-17) set werden overtuigend gewonnen door Lycurgus, mede dankzij uitblinker Auke van de Kamp.



Finale

Lycurgus eindigt door deze zege als nummer één in de kampioenspoule, waardoor de Groningers het thuisvoordeel hebben in de finale tegen Orion. Deze reeks wordt gespeeld volgens het best-of-five principe. De ploeg die het eerste drie duels wint mag zich Nederlands kampioen noemen.



Vierde titel?

Lycurgus gaat op jacht naar de vierde landstitel in de geschiedenis van de club. De drie voorgaande titels (2016, 2017 en 2018) werden gewonnen ten koste van Orion. Lycurgus gaat proberen om zoveel mogelijk thuiswedstrijden in MartiniPlaza te spelen, in plaats van in het 'eigen' Alfa-college Sportcentrum.

