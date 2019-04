FC Groningen houdt dankzij treffer Gladon punt over aan derby tegen Heerenveen

Gladon kwam in de 52e minuut in het veld voor de wederom teleurstellende Doan en tekende tien minuten later voor de gelijkmaker in de wedstrijd. De invaller tikte een voorzet op maat van Bel Hassani langs Heerenveen-doelman Warner Hahn. Het was de derde wedstrijd op rij waarin Gladon wist te scoren.

Wereld van verschil

De tweede helft van FC Groningen was een wereld van verschil in vergelijking met de eerste. Groningen speelde volstrekt initiatiefloos in de eerste 45 minuten en kwam terecht op achterstand. Pelle van Amersfoort kopte een voorzet van Woudenberg in de 38e minuut achter Sergio Padt.

Betere ploeg

In de tweede helft leek Groningen wakker geschrokken en was meteen de betere ploeg. Na de gelijkmaker van Gladon schoot Memisevic in het zijnet en kopte Te Wierik naast. Heerenveen kwam nauwelijks meer van de eigen helft af, maar schoot via een knal van Ben Rienstra nog wel op de paal.

Wissels

Met verschillende wissels probeerden beide trainers het duel nog in hun voordeel te beslechten, maar het bleef bij een puntendeling. Ook omdat Sergio Padt in de laatste seconde van de wedstrijd een inzet van Hornkamp wist te pareren.

Stand en programma

Doordat Willem II van PEC Zwolle won (2-0) zakt FC Groningen naar de negende plek in de eredivisie met 42 punten uit 30 duels. Aanstaande zaterdag wacht voor de ploeg van coach Danny Buijs de thuiswedstrijd tegen Ajax.

