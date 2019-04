Expeditie Grunnen staat met campagneborden op de markt

Dat de campagneborden zo populair zijn, maakt de voorjaarsmarkt in Westerlee extra leuk. Ook vindt de Urban Trail weer plaats in Groningen en nu kunnen mensen ook door de Gasunie lopen. Halverwege staat een bordje met 'Kijk omhoog!' En daar was wel iets heel moois te zien.

Ook in Expeditie Grunnen

- Heb jij de post-it auto in Stad gezien?

- Selfie bij de tulpen in Groningen

- Kinderen leren de Koran lezen in Hoogezand

- Moi-bord gestolen in Hoogezand

- Is dat een Gaybra in Scheema?

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!