Kirsten Wild wint slotrit Healthy Ageing Tour, eindzege is voor Lisa Klein

Wielrenster Lisa Klein heeft de Healthy Ageing Tour op haar naam geschreven. Kirsten Wild wist de slotetappe in Midwolda, die uitmondde in een massasprint, te winnen.

De vrouwen gingen zondagmiddag om 13:00 uur van start in de zesde etappe, over zo'n 144 kilometer. In negen ronden van zestien kilometer rondom Midwolda kon het klassement nog een laatste keer opgeschud worden.

Eindsprint

Wild was in de eindsprint de Belgische Jolien D'Hoore te snel af. Lorena Wiebes finishte als derde, voor de Finse Lotta Lepistö, die de eerste rit op Borkum had gewonnen.

Voor Wild was het de tweede zege in de rittenkoers. Vrijdag was ze ook de snelste in Musselkanaal. Lonneke Uneken uit Veendam kwam als achtste over de streep in de laatste etappe.

Voorsprong

Het eindklassement was een prooi voor de Duitse Klein, die haar voorsprong van acht seconden op Ellen van Dijk wist te behouden. Kirsten Wild eindigde als derde. Amy Pieters, de winnares van vorig jaar, werd vierde.

