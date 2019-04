Gladon: 'Ik ben blij dat ik weer belangrijk kon zijn voor de ploeg'

Invaller Paul Gladon zorgde in het duel tegen sc Heerenveen na een uur spelen voor de gelijkmaker. 'Dat is een heerlijk gevoel, ook mooi dat ik het meteen met de fans in het uitvak kon vieren'.

Ondanks het feit dat Mahi niet kon spelen moest Gladon toch op de bank beginnen. 'Dat ga ik nog wel even navragen bij Buijs', lachte de goaltjesdief. 'Natuurlijk vond ik het jammer dat ik niet startte, maar het is dan aan mij om de knop om te zetten en positief te blijven'.

Niet aan te pas

De spits had ook gezien dat FC Groningen er in de eerste helft totaal niet aan te pas kwam. 'De eerste en tweede helft waren een wereld van verschil', aldus Gladon. 'Soms is het moeilijk te verklaren. We kregen geen druk op hun verdediging, na rust kwamen we wel aan voetballen toe'.

Doelpunt

De gelijkmaker viel in de 61e minuut. 'Ik kreeg de bal hard voor van Iliass Bel Hassani en kon hem vol raken. Hij zat er wel lekker in. Fijn dat die goal ook aan die kant van het viel, kon ik het meteen naar de fans rennen. Die zijn ook speciaal voor ons naar Heerenveen gereisd.' Of Gladon nu ook in de basis zou starten tegen Ajax wist hij niet. 'We gaan het zien'.

Goede invalbeurt

Ook Thomas Bruns kwam in de tweede helft in het veld en kon terugkijken op een goede invalbeurt. 'Fijn dat ik weer mocht voetballen', vertelt Bruns. 'We staan bij rust met 1-0 achter dus de trainer moet iets doen. Samen met Paul Gladon heb ik wel het gevoel dat wij iets aan de wedstrijd hebben bijgedragen'.

Balen

Bruns baalde dat hij de laatste weken niet alles gespeeld had. 'Tegen De Graafschap werd ik na een uur gewisseld en vs Excelsior kwam ik niet in actie. Ik ben hier gekomen om te spelen. Vanmiddag hadden we voor rust weinig te vertellen tegen een agressief Heerenveen, maar we zijn goed teruggekomen in de wedstrijd'.

Geschaamd

Aanvoerder Mike te Wierik had zich in de eerste helft geschaamd voor het spel van zijn ploeg. 'Ook naar de supporters toe die naar het stadion zijn gekomen. We waren onmachtig, kregen geen druk op Heerenveen. Dan lijkt het of je er niet alles aan doet, maar we kwamen gewoon overal te laat'.

Volle bak

'De trainer bleef rustig in de rust want het kon alleen maar beter in de tweede helft. We gingen volle bak één-op-één spelen en dat pakte goed uit. Ik kan leven met een gelijkspel. Zo'n eerste helft mag niet gebeuren. De tweede helft veel beter. Lekker dat je zo toch een punt pakt', besloot Te Wierik.

