Kromowidjojo wint 50 vrij ook in Eindhoven

De Groningse wereldkampioene kortebaan op dit nummer tikte in het Pieter van den Hoogenband-zwemstadion als eerste aan in 24,48 seconden. Vorige week bij de Swim Cup in Den Haag zegevierde 'Kromo' op het kortste nummer in 24,60.



Geplaatst voor WK

Net als in het Hofbad eindigde Femke Heemskerk weer als tweede, in 24,67. Zowel Kromowidjojo als Heemskerk heeft zich op de 50 vrij geplaatst voor de WK van komende zomer in het Zuid-Koreaanse Gwangju. Kim Busch werd derde in Eindhoven in 24,89 en daarmee bleef ze boven de limiet van 24,73.

