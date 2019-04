Hans Nijland: 'Derby is bijna gestaakt'

Het uitvak van FC Groningen was in het begin van de wedstrijd nog lang niet vol. (Foto: OrangePictures)

De wedstrijd sc Heerenveen – FC Groningen (1-1) is zondagmiddag bijna gestaakt nadat iemand in het uitvak van de Groningers vuurwerk naar een naastgelegen vak gooide. Dat zegt Hans Nijland in gesprek met RTV Noord.

Na het incident daalde de directeur van FC Groningen van de tribune af naar de rand van het veld. 'Vlak voor rust zag ik dat het helemaal misging. Daarop besloot ik naar beneden te gaan', zegt Nijland.

'Hoop dat die supporter wordt opgepakt'

'Scheidsrechter Bas Nijhuis vertelde me dat als het nog een keer zou gebeuren, de wedstrijd definitief gestaakt zou worden. De KNVB zal hier nog wel op terugkomen en dat is ook terecht. Ik hoop dat de supporter die dit gedaan heeft wordt opgepakt', zegt de directeur resoluut.

Die supporter is volgens sc Heerenveen-persvoorlichter Marco Heerschop inmiddels geïdentificeerd. De beelden die in het uitvak gemaakt zijn tijdens het incident, liggen inmiddels bij de politie.

Toegangspoortjes

Voordat er was afgetrapt, was er ook al het één en ander aan de hand met supporters van FC Groningen. 'Toen de wedstrijd een kwartier bezig was, stonden er nog honderden FC-supporters buiten. Zelf was ik pas in de 38ste minuut binnen', vertelt John de Jonge, voorzitter van de supportersvereniging. 'Er waren slechts een paar toegangspoortjes open, waardoor de doorstroom van fans heel erg langzaam verliep.'

Ik begreep dat een aantal supporters zonder kaartje naar binnen probeerde te komen Shkodran Metaj - Oud-FC Groningen-speler

Tevens zouden leden van de harde kern van FC Groningen de boel daarvoor hebben opgehouden door eigen supporters niet door te laten lopen. 'Los daarvan ging het daarna ook heel erg traag', zegt De Jonge.

'En die fakkel naar het andere vak gooien kan natuurlijk echt niet. Je kan alleen maar afkeuren dat je vuurwerk naar een ander vak gooit, waar ook heel veel kinderen zitten', aldus de voorzitter van de supportersvereniging.

'Duurde wel héél lang'

Oud-FC Groningen-speler Shkodran Metaj bezocht vandaag voor het eerst een uitwedstrijd van FC Groningen als supporter. 'Dit wilde ik altijd al een keer doen', zegt Metaj een aantal uren na de wedstrijd.

'Zelf was ik na ongeveer een half uur binnen, want we kwamen het stadion niet in. Ik begreep dat een aantal supporters zonder kaartje naar binnen probeerde te komen. Maar zelfs toen dat was opgelost, waren er maar een paar toegangspoortjes open. Dat duurde wel héél lang.'

We zaten toen echt als ratten in de val John de Jonge - Voorzitter Supportersvereniging FC Groningen

'We konden ook niet meer uit 'de kooi' waarin we stonden, want die was aan de achterkant op slot gedaan door stewards van Heerenveen', zegt Metaj.

'We zaten toen echt als ratten in de val', zegt De Jonge over die situatie. 'Je moet er niet aan denken wat voor situaties je krijgt als er op zo'n moment iets vervelends gebeurt.'

Veiligheid

Marco Heerschop zegt dat de instroom van FC Groningen-supporters richting het gastenvak in eerste instantie prima verliep. 'Toen de corteo (optocht van Groningen-supporters richting het stadion, red.) arriveerde, viel het stil. De Groningen-supporters hielden hun eigen mensen op.'

'Er werd scherp gecontroleerd op toegangsbewijzen, zodat alleen mensen met een geldig kaartje naar binnen zouden kunnen', gaat Heerschop verder. Dat er slechts enkele poortjes open waren had volgens hem te maken met de veiligheid.

Toen een andere deur openging, werd die direct bestormd door FC Groningen-supporters Marco Heerschop - Persvoorlichter sc Heerenveen

'We wilden geen concessies doen met betrekking tot de veiligheid, ook niet toen er heel veel mensen stonden te wachten. Er moest bijvoorbeeld ook een trommel naar binnen. Die was te groot voor de poortjes, dus ging er een andere deur open. Toen die deur openging, werd die direct bestormd door FC Groningen-supporters. Daar is toen ook ME-inzet bij geweest.'

De politie kon zondagavond nog niet vertellen of er rondom het duel aanhoudingen zijn verricht.

