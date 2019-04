Blazer van hoogste categorie bij ESD

De blazer bij ESD-SIC in Farmsum was in de wijde omgeving te zien. (Foto: ProNews)

Bij fabrikant ESD-SIC in Farmsum is zondagavond opnieuw een forse stofexplosie geweest. De blazer, een grote zwarte stofwolk, was in de wijde omgeving te zien. Er raakte niemand gewond.

De brandweer kreeg tien tot vijftien telefoontjes van ongeruste inwoners.

Donderdag was het ook al raak bij ESD. Toen waren er twee blazers. Eén daarvan is gefilmd.

Categorie 5

Volgens directeur Richard Middel van ESD was de blazer van zondagavond van categorie 5, de hoogste klasse. Zo'n grote stofexplosie is sinds januari vorig jaar niet meer voorgekomen bij het bedrijf.

'Dit is voor iedereen, en zeker de omgeving, een zware domper', zegt Middel. 'Tot afgelopen donderdag waren er vier weken lang geen blazers. We zaten in een goede modus. Dit is bijzonder betreurenswaardig.'

Westelijke richting

De stofwolk trok richting Siddeburen en Appingedam. Medewerkers van het bedrijf rijden in de omgeving rond om te zien waar de stofdeeltjes zijn neergedaald. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio laat weten dat de brandweer nog niet in actie is gekomen.

ESD maakt siliciumcarbide, een slijpmiddel dat onder andere in schuurpapier zit. De ovens staan in de buitenlucht en worden afgedekt met folie. Soms bezwijkt die overdekking, waardoor een zwarte stofwolk tientallen tot honderden meters de lucht in wordt geblazen.

Forse steekvlam

Bij de blazer van zondag was een oranje vuurgloed te zien. Volgens Middel gebeurt dit vaker: 'Onder het folie zit procesgas. Als daar hitte en zuurstof bij komt, ontstaat een forse steekvlam. Die dooft nadat de oven uit wordt gezet.'

Onderzoek naar vezels

Eind vorig jaar werd bekend dat ESD niet alleen blazers, maar ook siliciumcarbidevezels uitstoot. Volgens de Gezondheidsraad zijn deze vezels kankerverwekkend voor mensen. Volgens de GGD is de kans dat je er daadwerkelijk ziek door wordt erg klein.

De provincie Groningen en de gemeente Delfzijl gaan drie extra meetstations plaatsen in de dorpen rondom het bedrijf. Die gaan meten of deze kankerverwekkende stof ook in de woonkernen terechtkomt.

Het aantal blazers in de afgelopen jaren. Bron: Provincie Groningen



